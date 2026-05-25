Due libri Jimenez Edizioni per parlare di letteratura e cinema noir
Due libri pubblicati da Jimenez Edizioni si concentrano rispettivamente su letteratura e cinema noir. Uno analizza i romanzi del genere, l’altro i film più rappresentativi. Sono disponibili in libreria e online.
C’è un momento preciso, tra l’ultima boccata di una sigaretta storta e l’ultima riga di un romanzo che ti ha tenuto sveglio, in cui la mente smette di leggere e comincia a proiettare. È un’alchimia bastarda, un gioco di specchi dove l’inchiostro si fa carne, luce e ombra. Quel confine incerto, quella terra di nessuno dove la letteratura e la celluloide si prendono a schiaffi o si stringono in un abbraccio mortale, è il territorio esplorato da due volumi necessari, appena sfornati dalla scuderia di Jimenez Edizioni, una casa editrice che continua a mappare i sentieri meno battuti della cultura pop con la precisione di un cartografo e la foga di un agitatore di periferia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Sento che questo sarebbe un buon primo passo in una webserie che mostra la vita di Shantae al di fuori del suo essere una genia. Credito a Cesar Jimenez (alias JIMENOPOLIX). reddit