Il rione Serra Venerdì a Matera festeggia i settant'anni dalla sua fondazione, segnati da un passato segnato dallo sfollamento dei Sassi. Le immagini esposte ritraggono momenti chiave dell'evoluzione sociale di questa comunità, evidenziando i cambiamenti nel tempo. La celebrazione include anche testimonianze e fotografie che mostrano come la zona si sia trasformata nel corso degli anni, riflettendo gli aspetti storici e sociali della sua crescita.

? Cosa scoprirai Come ha influenzato lo sfollamento dei Sassi la nascita di questo rione?. Quali foto mostreranno la vera evoluzione sociale di Serra Venerdì?. Perché gli esperti universitari studiano proprio questo quartiere di Matera?. Chi presenterà i dettagli del convegno sulla memoria del rione?.? In Breve Presentazione dettagli dell'evento l'8 maggio 2026 presso la Chiesa Maria Santissima Addolorata.. Convegno il 13 maggio con interventi di Vincenzo Viti, Antonello Pagliuca e Domenico Copertino.. Analisi sociologica e architettonica coordinata dal DIUSS dell'Università degli studi della Basilicata.. Mostra fotografica conclusiva per documentare la memoria storica del rione Serra Venerdì.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, il rione Serra Venerdì celebra 70 anni di storia e memoria

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PRESENTAZIONE CONVEGNO “70 ANNI DEL RIONE SERRA VENERDÌ A MATERA” E MOSTRA FOTOGRAFICA “SERRA VENERDÌ: 70 ANNI DI STORIA, COMUNITÀ E MEMORIA” NELLA PARROCCHIA MARIA SANTISSIMA ADDOLORATA A MATERA http - facebook.com facebook