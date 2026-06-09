In agosto, trovare spiagge poco affollate può essere difficile, ma non impossibile. Alcune calette meno conosciute e spiagge meno frequentate si trovano anche vicino a località molto visitate. Questi luoghi offrono un’alternativa rispetto alle zone più affollate, dove la presenza di bagnanti è più numerosa. La scelta di spiagge meno battute permette di godere di spazi più tranquilli e di acque meno affollate.

Trovare il mare poco affollato in agosto è una chimera? Non proprio in realtà. Forse proprio vicino a quel lido in cui la densità umana sfida le leggi della fisica, c’è qualche caletta semideserta, o una spiaggia poco fruita. D’altra parte le persone scelgono la propria spiaggia in base a questioni di comodità, tendenza, abitudini, necessità. Per cui è possibile che ci siano luoghi erroneamente considerati poco accessibili – perché al mare si vuole stare estremamente comodi – che possono fare al caso vostro. Mare poco affollato ad agosto in Italia. Al nord. Il sito SiViaggia segnala in Liguria la caletta di Punta Corvo, che si trova a Montemarcello, frazione di Ameglia in provincia di La Spezia. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Mare poco affollato ad agosto: ecco dove trovarlo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Isole da Sogno da Visitare nel 2026: Le Migliori Destinazioni Tropicali

Notizie e thread social correlati

Roma, Santa Maria Maggiore nasconde un volto misterioso sulla facciata: ecco dove trovarloLa Basilica di Santa Maria Maggiore, tra le chiese più visitate della città, presenta sulla sua facciata un elemento che ha suscitato curiosità.

Il collagene è una proteina fondamentale per la struttura e l’elasticità di pelle, ossa, cartilagini e tessuti connettivi. Ecco dove trovarloIl collagene è una proteina essenziale presente nel nostro organismo, che contribuisce alla compattezza e alla flessibilità di pelle, ossa,...

Argomenti più discussi: Mete insolite per l’estate: 7 idee di viaggio; Vacanze in Sardegna: tra caldo e maestrale, ecco i periodi più belli per il mare; Tutti al mare, spiaggia sold out: Civitanova fa il pieno di umbri; Turismo di Prossimità in Sicilia: Taormina e Marzamemi, i Borghi sul Mare da Visitare a Inizio Giugno.