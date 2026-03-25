Roma Santa Maria Maggiore nasconde un volto misterioso sulla facciata | ecco dove trovarlo

La Basilica di Santa Maria Maggiore, tra le chiese più visitate della città, presenta sulla sua facciata un elemento che ha suscitato curiosità. Si tratta di un volto nascosto, che alcuni osservatori hanno individuato tra i dettagli architettonici. Questo particolare ha attirato l’attenzione di chi si interessa ai particolari meno evidenti della struttura, spesso trascurati durante le visite.

La Basilica di Santa Maria Maggiore è sicuramente una delle chiese più celebri e visitate dell’intera città e, com’è ovvio, custodisce una serie di dettagli che a volte riescono a sfuggire anche agli sguardi più attenti. Basta osservare la sua facciata – così ricca di elementi simbolici e decorativi – per riuscire a capire che c’è dietro molto più di quanto non riusciamo a scorgere a prima vista. Proprio lì si nasconde infatti un particolare curioso e inatteso che continua ad affascinare chi sa dove guardare, tra arte, storia e suggestione. Santa Maria Maggiore a Roma: sulla sua facciata c’è un volto “ribelle” nascosto tra santi e papi. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it

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