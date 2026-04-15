Il collagene è una proteina essenziale presente nel nostro organismo, che contribuisce alla compattezza e alla flessibilità di pelle, ossa, cartilagini e tessuti connettivi. Questa proteina si trova naturalmente nel corpo, ma può essere assunta anche attraverso alcuni alimenti e integratori. La sua presenza è fondamentale per il mantenimento della salute e della funzionalità di diverse parti del corpo.

Il collagene è una proteina fondamentale per la struttura e l’elasticità di pelle, ossa, cartilagini e tessuti connettivi. Con il passare del tempo, la sua produzione naturale tende a diminuire, rendendo particolarmente importante l’attenzione all’alimentazione per supportarne la sintesi o eventualmente alla sua integrazione. Tra i cibi più ricchi di collagene si pensa ci siano soprattutto gli alimenti di origine animale ma anche legumi e alcune verdure hanno la loro riserva speciale. Il consumo di carne, infatti, dipende dalla propria sensibilità in materia di una dieta che sia etica e sostenibile, soprattutto nei confronti degli animali....🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il collagene è una proteina fondamentale per la struttura e l’elasticità di pelle, ossa, cartilagini e tessuti connettivi. Ecco dove trovarlo

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