Il collagene è una proteina fondamentale per la struttura e l’elasticità di pelle ossa cartilagini e tessuti connettivi Ecco dove trovarlo

Da amica.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il collagene è una proteina essenziale presente nel nostro organismo, che contribuisce alla compattezza e alla flessibilità di pelle, ossa, cartilagini e tessuti connettivi. Questa proteina si trova naturalmente nel corpo, ma può essere assunta anche attraverso alcuni alimenti e integratori. La sua presenza è fondamentale per il mantenimento della salute e della funzionalità di diverse parti del corpo.

Il collagene è una proteina fondamentale per la struttura e l’elasticità di pelle, ossa, cartilagini e tessuti connettivi. Con il passare del tempo, la sua produzione naturale tende a diminuire, rendendo particolarmente importante l’attenzione all’alimentazione per supportarne la sintesi o eventualmente alla sua integrazione. Tra i cibi più ricchi di collagene si pensa ci siano soprattutto gli alimenti di origine animale ma anche legumi e alcune verdure hanno la loro riserva speciale. Il consumo di carne, infatti, dipende dalla propria sensibilità in materia di una dieta che sia etica e sostenibile, soprattutto nei confronti degli animali....🔗 Leggi su Amica.it

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