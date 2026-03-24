Il tecnico del Milan ha manifestato interesse per un attaccante del Bologna, con valutazioni in corso sulla possibilità di ingaggiarlo. Le trattative tra le due società sono attualmente aperte, mentre il giocatore è sotto osservazione per eventuali trasferimenti. Non sono state ancora definite le cifre dell’operazione né i tempi per una decisione ufficiale.

Il Milan inizia a muoversi in vista della prossima stagione e lo fa partendo dall’attaccante. Nel recente vertice di mercato sono state tracciate le linee guida per l’estate, con una richiesta chiara da parte di Massimiliano Allegri: inserire un nuovo centravanti in rosa. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il nome che piace di più all’allenatore rossonero è quello di Santiago Castro. L’attaccante argentino del Bologna, classe 2004, risponde al profilo sollecitato da Allegri: una prima punta capace di giocare per la squadra, ma anche di garantire presenza in area. Al momento non risultano contatti tra i due club, anche perché la valutazione degli emiliani è alta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Allegri vuole Castro: valutazioni in corso sull’attaccante del Bologna

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