Mercato Milan un nuovo attaccante per spezzare la ‘maledizione’ | da Retegui a Castro fino al colpo Kostic Novità sui movimenti rossoneri

Il mercato del Milan si concentra sull'acquisto di un nuovo attaccante per la prossima stagione, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo e superare le difficoltà passate. Tra i nomi sul tavolo della dirigenza ci sono alcuni giocatori che potrebbero arrivare in estate, mentre si pianificano le strategie per la stagione 202627, con l’intento di individuare un vero e proprio “numero 9”.

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