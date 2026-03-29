Mercato Milan un nuovo attaccante per spezzare la ‘maledizione’ | da Retegui a Castro fino al colpo Kostic Novità sui movimenti rossoneri

Da calcionews24.com 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato del Milan si concentra sull'acquisto di un nuovo attaccante per la prossima stagione, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo e superare le difficoltà passate. Tra i nomi sul tavolo della dirigenza ci sono alcuni giocatori che potrebbero arrivare in estate, mentre si pianificano le strategie per la stagione 202627, con l’intento di individuare un vero e proprio “numero 9”.

Calciomercato Inter: Thuram con le valigie in mano, ma c’è un colpo già in canna per Ausilio! Nome nuovo per l’estate, di chi si tratta Calciomercato Juventus: resta ancora distanza per il rinnovo di Vlahovic. Cosa è emerso dopo l’incontro con il club bianconero Vlahovic Milan, pista ancora aperta: tutto passa dalla trattativa di rinnovo con la Juventus. Le ultimissime Mercato Milan, un nuovo attaccante per spezzare la ‘maledizione’: da Retegui a Castro, fino al colpo Kostic. Novità sui movimenti... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

mercato milan un nuovo attaccante per spezzare la 8216maledizione8217 da retegui a castro fino al colpo kostic novit224 sui movimenti rossoneri
© Calcionews24.com - Mercato Milan, un nuovo attaccante per spezzare la ‘maledizione’: da Retegui a Castro, fino al colpo Kostic. Novità sui movimenti rossoneri

Articoli correlati

Top News Milan: rossoneri al lavoro sui rinnovi. McKennie nei radar del Diavolo. Kostic porta Vlahovic?Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, domenica 8 febbraio 2026.

Milan, Leao: decisione presa. Mercato: gli obiettivi rossoneri. Arriva Retegui?Milan, la vittoria contro il Torino permette ai rossoneri di scavalcare il Napoli al secondo posto in classifica e di accorciare sull'Inter che dopo...

Una raccolta di contenuti su Mercato Milan

Temi più discussi: Come sarà il Milan 2026-27? Rosa da 27, quattro giocatori in più, con un nuovo centravanti; Calciomercato Milan, il vertice fissa la strategia: altri Rabiot e un bomber da 20 gol, i nomi sul tavolo; Milan, il piano mercato vale oltre 100 milioni: chi parte, chi verrà riscattato e chi andrà in prestito; Milan, Tare al lavoro per un centrocampo da sogno: nel mirino Goretzka.

Milan, definito il piano per il nuovo acquisto: Moretto rivela la strategia del clubIl Milan ha definito il suo piano per il nuovo acquisto: l'esperto di mercato Matteo Moretto rivela la strategia del club ... spaziomilan.it

Milan, nuovo obiettivo: il colpo a centrocampo arriva dalla GermaniaIl nuovo obiettivo a centrocampo per quanto riguarda il Milan può arrivare dalla Germania. Gioca in Bundesliga! spaziomilan.it

Digita per trovare news e video correlati.