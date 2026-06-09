Manfredonia in festa per il Corpus Domini | Siamo un popolo numeroso unito dall’Eucaristia
A Manfredonia si è tenuta una cerimonia religiosa incentrata sul Corpus Domini, con una partecipazione numerosa di fedeli. La celebrazione si è svolta tra momenti di devozione intensa e grande coinvolgimento della comunità. La processione ha attraversato le vie della città, accompagnata da preghiere e canti religiosi. La messa solenne ha visto la presenza di numerosi cittadini, tutti riuniti per onorare l’Eucaristia.
Si è svolta tra profonda devozione e grande partecipazione di fedeli la solenne celebrazione del Corpus Domini a Manfredonia. La tradizionale processione del Santissimo Sacramento ha attraversato le vie cittadine, toccando in particolare i quartieri della periferia, in un forte momento di preghiera e unità comunitaria. Durante la sua omelia l’arcivescovo, padre Franco Moscone, ha voluto sottolineare il senso profondo della presenza di Cristo nel sacramento dell’altare, un mistero che chiama la Chiesa a farsi corpo unico: “È bello il fatto che c’è un’unità cristiana nel mondo”, ha ricordato il Pastore, evidenziando come la presenza dei fedeli a Manfredonia serva proprio “per costruire un’unione, per unire le città”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Notizie e thread social correlati
Corpus Domini: le radici storiche e il mistero dell’EucaristiaLa festa di Corpus Domini nacque grazie a una donna che ne promosse l’istituzione.
Corpus Domini tra le vie della città e in piazzale Alpini: «L’Eucaristia nutre la gioia di vivere»Nel centro città si è svolta la tradizionale processione del Corpus Domini, con molte persone che hanno partecipato alle celebrazioni.
Argomenti più discussi: Villa de Capoa chiusa per il Corpus Domini | lavori e tutela del parco; Ordinazione Diaconale dell’accolito Luca De Fabritiis alla Parrocchia Santo Spirito di Manfredonia.
Oggi, nella domenica del Corpus Domini, nuova tappa della rubrica di Quotidiano Il Vangelo in 100 secondi, uno spazio di approfondimento che invita a meditare sul messaggio della Parola di Dio. Cento secondi per fermarsi, guardarsi dentro, guardare oltre facebook
Il Corpus Domini in Calabria è una festa a colori: da Paola a Sant'Onofrio le infiorateIn molti comuni della regione il modo per salutare l'Eucaristia portata in processione è realizzare opere di arte effimera per le strade e nelle piazze ... rainews.it
Corpus Domini, origini, significato e la storia del miracolo che convinse un Papa a istituire la festa dell’EucaristiaScopri le origini del Corpus Domini, il significato della solennità, il miracolo di Bolsena e le tradizioni della processione eucaristica ... famigliacristiana.it