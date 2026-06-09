A Manfredonia si è tenuta una cerimonia religiosa incentrata sul Corpus Domini, con una partecipazione numerosa di fedeli. La celebrazione si è svolta tra momenti di devozione intensa e grande coinvolgimento della comunità. La processione ha attraversato le vie della città, accompagnata da preghiere e canti religiosi. La messa solenne ha visto la presenza di numerosi cittadini, tutti riuniti per onorare l’Eucaristia.

Si è svolta tra profonda devozione e grande partecipazione di fedeli la solenne celebrazione del Corpus Domini a Manfredonia. La tradizionale processione del Santissimo Sacramento ha attraversato le vie cittadine, toccando in particolare i quartieri della periferia, in un forte momento di preghiera e unità comunitaria. Durante la sua omelia l’arcivescovo, padre Franco Moscone, ha voluto sottolineare il senso profondo della presenza di Cristo nel sacramento dell’altare, un mistero che chiama la Chiesa a farsi corpo unico: “È bello il fatto che c’è un’unità cristiana nel mondo”, ha ricordato il Pastore, evidenziando come la presenza dei fedeli a Manfredonia serva proprio “per costruire un’unione, per unire le città”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia in festa per il Corpus Domini: “Siamo un popolo numeroso, unito dall’Eucaristia”

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