Corpus Domini | le radici storiche e il mistero dell’Eucaristia

Chi fu la donna che spinse per l'istituzione di questa festa?. Come è passata la celebrazione da Liegi a tutta la Chiesa?. Perché la Messa della vigilia permette una libertà liturgica speciale?. Quali azioni concrete deve generare l'Eucaristia nella società moderna?.? In Breve Giuliana di Cornillon promosse la festa nell'area di Liegi nel XIII secolo.. Papa Urbano IV istituì la ricorrenza universale con la bolla del 11 agosto 1264.. San Tommaso d'Aquino compose la sequenza liturgica Lauda Sion.. In Italia la celebrazione avviene la domenica dopo la festa della Santissima Trinità.. La solennità del Corpus Domini: il mistero eucaristico tra radici storiche e celebrazione liturgica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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