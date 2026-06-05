Corpus Domini tra le vie della città e in piazzale Alpini | L’Eucaristia nutre la gioia di vivere

Da ecodibergamo.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel centro città si è svolta la tradizionale processione del Corpus Domini, con molte persone che hanno partecipato alle celebrazioni. La processione ha attraversato le vie principali e si è conclusa in piazzale Alpini. Durante l’evento, si è sottolineato come l’Eucaristia alimenti la gioia di vivere. La partecipazione ha evidenziato l’interesse della comunità per questa festa religiosa.

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