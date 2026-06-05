Nel centro città si è svolta la tradizionale processione del Corpus Domini, con molte persone che hanno partecipato alle celebrazioni. La processione ha attraversato le vie principali e si è conclusa in piazzale Alpini. Durante l’evento, si è sottolineato come l’Eucaristia alimenti la gioia di vivere. La partecipazione ha evidenziato l’interesse della comunità per questa festa religiosa.

LA CELEBRAZIONE. Grande partecipazione alle celebrazioni per il Corpus Domini: processione per le vie del centro. L’invito del Vescovo Beschi: «Continuiamo ad essere pellegrini di speranza e pane di pace per la nostra città». Nella serata di giovedì, solennità del Corpus Domini, il Vescovo Francesco ha presieduto la Messa nella chiesa del Patronato San Vincenzo e ha poi retto l’ostensorio con l’Eucaristia durante la processione che da via Gavazzeni si è snodata fino al piazzale Alpini. Grande la partecipazione di laici, di sacerdoti e di religiose che insieme hanno camminato lungo le strade di un nodo nevralgico del centro della città, passando sotto la stazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Corpus Domini tra le vie della città e in piazzale Alpini: «L’Eucaristia nutre la gioia di vivere»

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