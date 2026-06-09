Manfredonia contributi per studenti con disabilità

È stato pubblicato l’avviso pubblico per i contributi destinati agli studenti con disabilità a Manfredonia. La misura prevede l’assegnazione di fondi per sostenere le spese legate alla didattica e all’inclusione scolastica. Le domande possono essere presentate entro una data stabilita, seguendo le modalità indicate nell’avviso. L’obiettivo è supportare gli studenti con disabilità nel percorso formativo. I dettagli e i requisiti sono disponibili sul sito ufficiale del Comune.

“Con questo avviso – dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente – intendiamo confermare l’attenzione dell’Amministrazione verso le famiglie degli studenti con disabilità, sostenendo percorsi che favoriscano il diritto allo studio, la frequenza scolastica e l’autonomia. Accompagnare quotidianamente un figlio a scuola significa garantire continuità educativa e inclusione, ed è importante che le istituzioni siano presenti con strumenti concreti di supporto”."Garantire a ogni bambino e ragazzo la possibilità di frequentare la scuola nelle migliori condizioni possibili – aggiunge il Sindaco Domenico la Marca – significa investire concretamente nei diritti, nell’inclusione e nella qualità della vita delle famiglie. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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