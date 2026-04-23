Scuola svolta in Regione | niente Isee per studenti con disabilità e contributi più alti

La Regione ha deciso di semplificare le procedure per le famiglie con studenti disabili, eliminando la richiesta di Isee per l’accesso a determinati servizi e contributi. Inoltre, sono stati aumentati i fondi destinati a sostegni economici, con l’obiettivo di garantire un miglior supporto a chi ha esigenze speciali. La misura interessa le scuole di ogni ordine e grado, con un’attenzione particolare alle situazioni di maggiore bisogno.

La Regione accelera sul diritto allo studio e amplia gli strumenti di sostegno per studenti e famiglie. La VI Commissione del Consiglio regionale ha dato il via libera all’aggiornamento delle linee guida triennali, inserite nella programmazione 2024-2026, che entreranno in vigore a partire.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Un milione dalla Regione per l’inclusione: attrezzature e sussidi agli studenti con disabilità delle scuole in Sicilia Sociale, Isee più flessibile. L’accesso ai contributi facilitato da una formulaStop ai balzelli che anche per un solo euro impedivano a un cittadino di ricevere contributi dal sociale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Volontariato di Protezione civile, rinnovata la Rappresentanza regionale, partecipazione e rafforzamento del sistema con la capacità di anticipare le emergenze; Percorsi abilitanti docenti scuola secondaria vincitori di concorso: indicazioni per frequentare i corsi; Frassinetti: Sportello psicologico a scuola, dispersione scesa all'8,2%. Strategia strutturale contro disagio giovanile e violenza; Edicole, ecco la svolta. Più fondi per la rinascita. Dalla Regione Toscana 450mila euro. SCUOLA | Buono scuola (nazionale) e dote regionale, cosa manca alla Mission impossibleIl contributo del buono scuola nazionale sarà cumulabile alla dote scuola ove istituita e prevista. Servono al più presto, però, i decreti attuativi ... ilsussidiario.net Scuola, il calendario 2026/2027: date e festività regione per regioneNel Lazio, l'ultimo giorno sui banchi prima delle vacanze estive è fissato all’ 8 giugno 2027, con proroga al 30 giugno per le scuole dell’infanzia. La Regione ha stabilito anche che gli istituti ... tg24.sky.it #Scuola, nuovi programmi dei licei: scompare la geostoria e arriva l'IA x.com Siracusa, Turano su atti vandalici a scuola: «Ferma condanna e pieno sostegno a preside, studenti e personale» «Esprimo indignazione e una ferma condanna per i gravi atti di vandalismo verificatisi in un plesso dell’Istituto comprensivo Martoglio - Verga di - facebook.com facebook