Trasporto scolastico studenti con disabilità | dal Consorzio S10 contributi a rimborso per le famiglie

Il Consorzio Sociale Vallo di Diano-Tanagro-Alburni (Ambito S10) ha annunciato l’erogazione di contributi a rimborso destinati alle famiglie con studenti disabili che utilizzano il trasporto scolastico. La misura riguarda specificamente il rimborso delle spese sostenute per il servizio di trasporto. La domanda può essere presentata con procedure e scadenze stabilite dal Consorzio. La decisione interessa le famiglie che hanno usufruito di questo servizio durante l’anno scolastico in corso.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Consorzio Sociale Vallo di Diano-Tanagro-Alburni (Ambito S10) ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione di contributi a rimborso delle spese di trasporto scolastico sostenute dalle famiglie di studenti con disabilità privi di autonomia, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado. L’iniziativa, approvata con Decreto del Direttore n. 45 del 29 aprile 2026, rientra nel Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità (Fondo 2025) ed è finalizzata a garantire il diritto allo studio e alla mobilità, sostenendo concretamente le famiglie nei costi legati agli spostamenti quotidiani casa–scuola.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Trasporto scolastico studenti con disabilità: dal Consorzio S10 contributi a rimborso per le famiglie Notizie correlate Comune concede contributi per il trasporto di persone con disabilitàIl contributo sarà determinato in base al numero delle domande per una spesa complessiva massima di 3. Attivato il trasporto scolastico per alunni con disabilità: ecco come fare domandaLe famiglie interessate possono presentare domanda esclusivamente online tramite il Portale dei Servizi Sociali a questo indirizzo email. Aggiornamenti e contenuti dedicati Trasporto scolastico 26-27 scuole di secondo grado studenti diversamente abili, pubblicate le domande per trasporto o rimborsiTrasporto scolastico 26-27 scuole di secondo grado studenti diversamente abili, pubblicate le domande per trasporto o rimborsi ... livornopress.it Cesa, contributi per il trasporto scolastico di studenti con disabilità: pubblicato l’avvisoPubblicato un avviso per l’erogazione di contributi economici a sostegno delle spese di trasporto scolastico degli studenti con disabilità per l’anno scolastico 2024/2025. Il provvedimento, approvato ... ilmattino.it