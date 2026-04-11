Durante una gita scolastica a Firenze, un ragazzo di 17 anni è deceduto a causa di un malore improvviso mentre era in bicicletta. La comitiva di studenti e insegnanti si trovava in visita nella città when the tragico evento è avvenuto. I soccorsi sono intervenuti prontamente, ma non è stato possibile salvare il ragazzo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sull’accaduto.

Il malore improvviso durante la gita scolastica. Doveva essere un viaggio tra amici, un ricordo da portare per tutta la vita. Si è trasformato in una tragedia. È morto a soli 17 anni Gerlando Falzone, studente di Adrano, in provincia di Catania, stroncato da un malore mentre si trovava a Firenze in gita scolastica con i compagni. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe sentito male mentre stava facendo un giro su una bicicletta elettrica. In pochi istanti ha perso conoscenza e non si è più ripreso. Inutili i soccorsi: il dramma si è consumato davanti agli occhi dei compagni e degli insegnanti, sotto shock per quanto accaduto. L’inchiesta e l’autopsia: cosa si vuole chiarire.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Firenze, muore in gita a 17 anni: malore fatale mentre era in bici, chi era Gerlando Falzone

Leggi anche: Firenze, studente catanese di 17 anni in gita scolastica ha un malore in bici e muore

Irene Leardini, travolta e uccisa a Londra mentre era in bici: chi era la 39enne italiana, arrestato camionistaÈ morta travolta da un camion mentre era in bicicletta, in una delle strade più trafficate del sud di Londra.