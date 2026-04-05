Malore fatale in bici a Pasqua | ragazzo di 18 anni muore dopo il ricovero

Durante la giornata di Pasqua nelle Marche si è verificato un tragico episodio: un giovane di 18 anni è stato trovato senza sensi lungo un sentiero sterrato a Montemarciano, in provincia di Ancona. Dopo il soccorso, è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni si sono aggravate, portandolo alla morte. L’incidente si è verificato in un’area molto frequentata da appassionati di mountain bike ed escursionisti.

Il giovane è stato trovato privo di sensi lungo un sentiero tra Montemarciano e Falconara Marittima. Inutili i soccorsi: sarebbe stato stroncato da un arresto cardiaco Una domenica di Pasqua trasformata in tragedia nelle Marche. Un ragazzo di appena 18 anni è morto dopo essere stato trovato privo di sensi lungo un sentiero sterrato a Montemarciano, in provincia di Ancona, in una zona frequentata da appassionati di mountain bike ed escursionisti. L’allarme è scattato nella mattinata di oggi, domenica 5 aprile, quando un passante ha notato il corpo del giovane riverso a terra nei pressi dell’area dell’ex Montedison, tra Montemarciano e Falconara Marittima. 🔗 Leggi su Today.it Malore fatale in strada: muore a 63 anni l'ex vicesindaco di Sant'EgidioDramma nel pomeriggio, a Sant’Egidio del Monte Albino: Vincenzo Attianese, ex consigliere comunale, nonchè già assessore e vicesindaco, di 63 anni, è... Malore fatale mentre gioca a calcio: Paolo muore a 52 anni, Padula a luttoPadula a lutto, per la prematura scomparsa di Paolo Sciarrillo, 52enne originario del salernitano che, giovedì sera, ha perso la vita a seguito di un... Temi più discussi: Simaxis, malore fatale in bici: muore il medico Sergio Puddu; Tragedia sulla statale 388: malore durante l'allenamento, è morto il medico Sergio Puddu; Malore fatale in giardino all'ora di pranzo: a Caldarola muore l'imprenditore Paolo Battellini; Laura Tedesco, la giornalista trovata morta in casa il giorno del suo 46esimo compleanno. Ieri sera il malore. Il cordoglio di Luca Zaia. Malore in bici sulla pista ciclabile, 20enne elitrasportato a TorretteANCONA. Un 20enne di Falconara è rimasto gravemente ferito questa mattina dopo essere caduto dalla bicicletta lungo una pista ciclabile di Marina di Montemarciano, in una zona non lontana dalla Statal ... lanuovariviera.it Simaxis, malore fatale in bici: muore il medico Sergio PudduTragedia a Simaxis: il medico di base Sergio Puddu perde la vita dopo un malore in bicicletta sulla statale 388. Inutili i soccorsi ... cagliaripad.it L'ipotesi principale è che il giovane ciclista abbia accusato un malore fatale: inutile il trasporto d'urgenza a Torrette facebook #cronaca Dramma a Porto Torres, malore fatale per un macellaio mentre sistemava la carne x.com