Madonna della Castagna feste e zumba | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

A Nembro si svolge una festa alla Madonna della Castagna con musica e momenti di aggregazione. In diverse località della Bergamasca sono in programma sagre e serate danzanti, tra cui anche sessioni di zumba. Le iniziative sono tutte programmate per la sera di martedì 9 giugno e coinvolgono diverse comunità della provincia. Non sono previsti altri eventi ufficiali oltre a quelli già annunciati.

La festa alla Madonna della Castagna, sagre, serate danzanti, zumba a Nembro e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 9 giugno. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a metà settembre sotto i Colli di Città Alta torna la festa della Madonna della Castagna. Tutti i giorni pranzo e cena servizio bar e cucina bergamasca, pizza. Quest’anno torna anche l’hamburgeria e panini con la salamella. Chiusa solo in caso di maltempo. L’appuntamento è in via della Madonna della Castagna, n. 31. PROVINCIA Sino al 14 giugno all’Oratorio di Albino prosegue la “Festa dell’Oratorio”. Un’occasione per vivere insieme giorni di festa, gustare i piatti della cucina e divertirsi con tanti eventi e buona musica, per grandi e piccini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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