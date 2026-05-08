Katia Follesa Orlando country e feste | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e nella provincia si possono seguire diversi eventi. La comica Katia Follesa si esibirà alla ChorusLife Arena con lo spettacolo “No vabbè mi adoro”. Nella stessa zona si svolgeranno feste a tema country e altre iniziative musicali, offrendo varie opportunità di svago. Queste manifestazioni sono state programmate nel calendario culturale locale e sono aperte al pubblico.

Katia Follesa alla ChorusLife Arena a Bergamo con lo spettacolo “No vabbè mi adoro”, il Festival Orlando, l’evento “La Puglia che ti puglia – Festa Pugliese” al Parco Goisis, lo spettacolo “Dialogo di una prostituta con un suo cliente” a Colognola, il Luna Park a Borgo Palazzo, la Festa di Paderno a Seriate, la sagra di San Vittore a Brembate, la festa del pescatore a Grumello del Monte, il Festival de la paella y la sangria a Calcinate, la commedia dialettale a Sarnico, Treviglio Country e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 8 maggio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 2 giugno Accademia Carrara presenta “Tarocchi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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