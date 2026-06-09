Tra Milano e Cologno, le imprese stanno adottando robot e intelligenza artificiale per automatizzare processi e migliorare la sicurezza delle infrastrutture critiche. La digitalizzazione industriale interessa principalmente i settori manifatturiero e logistico, con l’obiettivo di aumentare efficienza e sicurezza. Le aziende stanno investendo in soluzioni robotiche autonome per proteggere reti e impianti strategici, mentre le tecnologie AI vengono applicate per ottimizzare la produzione e la gestione delle risorse.

? Domande chiave? In Breve L’innovazione tecnologica tocca le botteghe e le industrie lombarde: il tour di Fermi tra robotica e intelligenza artificiale. L’assessore regionale Alessandro Fermi ha visitato diverse realtà produttive tra Milano e Cologno Monzese per osservare l’impatto dei finanziamenti regionali sulle imprese più avanzate. Durante questo viaggio nel cuore tecnologico della Lombardia, sono emerse le applicazioni pratiche di progetti finanziati tramite i bandi della Regione, che spaziano dalla sicurezza robotica al supporto digitale per l’agroalimentare e il settore farmaceutico. Il percorso di verifica istituzionale ha toccato punti nevralgici del tessuto imprenditoriale, dove la tecnologia non è solo un concetto astratto, ma uno strumento che cambia il modo di lavorare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ameve.eu - Lombardia: robot e IA trasformano le imprese tra Milano e Cologno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milano: Tech Summer Camp per creare robot e imparare l’IAA Milano prende il via il Tech Summer Camp, un’iniziativa dedicata ai giovani interessati alla robotica e all’intelligenza artificiale.

Lombardia: accordo tra Cdp, Simest, Sace e Regione per spingere le imprese sui mercati esteriIl 30 aprile 2026, a Milano, è stato annunciato un accordo tra Cdp, Simest, Sace e la Regione Lombardia per sostenere le imprese nel loro ingresso...

Temi più discussi: Regione, il viaggio dell'assessore Fermi fra robot e intelligenza artificiale nelle imprese innovative; Lombardia, via libera al piano per gli infermieri: borse di studio, alloggi e stop alla fuga in Svizzera. Il plauso di Ugl Salute; Pediatri di famiglia: ne mancano quasi 500, di cui l’80% in Lombardia, Piemonte e Veneto; Imprenditoria Femminile 2026: Tutti i Bandi a Fondo Perduto.

Warsawia!!!! Non ti dimentichero? reddit

Robot e smartwatch nelle stalle hi-tech in provincia di CremonaNato più di 100 anni fa con una stalla e sole 7 mucche, oggi il Gruppo Carioni con sede a Trescore Cremasco, in Lombardia, dispone di 2000 bovini da latte e circa 1000 ettari biologici coltivati. ansa.it

Lombardia, 1,5 miliardi di euro in ricerca, innovazione e tecnologia/ Dalle sfide dell’IA al greenLombardia, 1,5 miliardi di euro in ricerca, innovazione e tecnologia: la regione investe nelle nuove sfide digitali, a cominciare dall'intelligenza artificiale La regione Lombardia ha approvato il ... ilsussidiario.net