Il 30 aprile 2026, a Milano, è stato annunciato un accordo tra Cdp, Simest, Sace e la Regione Lombardia per sostenere le imprese nel loro ingresso sui mercati esteri. La Lombardia si conferma la regione italiana con la maggiore quota di export, rappresentando circa il 26% delle esportazioni nazionali. Nel 2025, il valore complessivo delle esportazioni lombarde ha raggiunto i 167 miliardi di euro.

Milano, 30 aprile 2026 - "La Lombardia si conferma la prima regione italiana per export, con una quota pari a circa il 26% delle esportazioni nazionali e un valore complessivo che nel 2025 ha raggiunto i 167 miliardi di euro”. Con queste parole il presidente di Simest, Vittorio de Pedys ha fotografato il peso specifico del territorio nel panorama commerciale italiano, durante la firma del protocollo d'intesa avvenuta oggi 30 aprile 2026 a Milano, nella sede di Regione Lombardia, a margine del convegno "Lombardy meets Samarkand: Investment opportunities". A sottoscrivere l'accordo sono stati Cassa Depositi e Prestiti, Simest, Sace e Regione Lombardia, alla presenza dell'assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lombardia: accordo tra Cdp, Simest, Sace e Regione per spingere le imprese sui mercati esteri

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