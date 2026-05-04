Milano | Tech Summer Camp per creare robot e imparare l’IA

A Milano prende il via il Tech Summer Camp, un’iniziativa dedicata ai giovani interessati alla robotica e all’intelligenza artificiale. Durante l’estate, i partecipanti avranno l’opportunità di imparare a trasformare il codice in robot fisici e di approfondire concetti legati al pensiero critico. Le sessioni si concentrano sull’apprendimento pratico e sulle competenze tecniche, offrendo un’esperienza diretta nel campo della tecnologia.

? Cosa scoprirai Come possono i ragazzi trasformare il codice in un robot fisico?. Cosa impareranno i partecipanti durante le sessioni dedicate al pensiero critico?. Dove si svolgeranno i laboratori pratici di robotica e coding a Milano?. Come cambierà la percezione della tecnologia dopo una settimana di sperimentazione?.? In Breve Iscrizioni aperte fino al 15 giugno 2026 tramite modulo online.. Costo 350 euro con riduzione a 320 euro per nuclei familiari.. Attività dal 20 al 24 luglio presso STEP FuturAbility District a Milano.. Programma diviso in tre fasi: Fare, Pensare e Sperimentare.. Dal 20 al 24 luglio 2026, i ragazzi tra i 9 e i 13 anni vivranno un’esperienza di innovazione presso lo STEP FuturAbility District in Piazza Adriano Olivetti 1 a Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano: Tech Summer Camp per creare robot e imparare l’IA Notizie correlate Tech Summer Camp, un camp estivo per esplorare tecnologia, creatività e pensiero criticoImmaginate i vostri ragazzi e ragazze che tornano a casa ogni sera con gli occhi che brillano di entusiasmo, raccontandovi di robot costruiti con le... Your Energy Volley Summer Camp: quattro i Camp estivi in programmaGas Sales Bluenergy Volley Piacenza presenta per l’estate 2026 i suoi Your Energy Volley Summer Camp, quattro entusiasmanti Camp estivi: due al...