Lo Stato di paglia

Israele ha condotto un attacco su Beirut, mentre l’esercito libanese non è intervenuto. Solo Hezbollah si è opposta all’attacco, mentre le forze armate locali sono rimaste inattive. Un commentatore ha sottolineato che l’esercito libanese funge principalmente da polizia interna e non svolge un ruolo di difesa nazionale.

Non capisco: Israele attacca Beirut, ma l’esercito libanese dov’è? Solo Hezbollah difende il paese? Nino Meda via email Gentile lettore, l’esercito è una finzione: funge solo da polizia interna. Il Libano stesso è uno Stato di paglia, vassallo di chiunque elargisca il denaro per tenerlo in vita. Tempo fa era “proprietà” dell’Arabia Saudita. Emblematica è la vicenda del premier Hariri, che nel 2017 fu “convocato” a Riad e qui preso a schiaffi (veri, non metaforici) dal principe regnante. Fu chiuso in prigione e per due settimane non se ne seppe più nulla. Fu poi rilasciato per intervento di Parigi, che si considera paladina del Libano. Ma prima di partire fu costretto a pronunciare alla tv saudita un discorso di dimissioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Quanto costa davvero la PAGLIA

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