Durante la trasmissione DiMartedì su La7, condotta da Giovanni Floris, Massimo Giannini ha parlato delle sue condizioni di salute, affermando di muoversi con una sedia a rotelle e di affrontare la vita con determinazione. Le sue parole sono state commentate dopo che Paglia aveva fatto dichiarazioni precedenti. La discussione ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico presente in studio.

Le dichiarazioni di Massimo Giannini a DiMartedì, il talk show politico di La7 condotto da Giovanni Floris, hanno destato scalpore. "Questo governo fa una vita inutile come un centenario che è su una sedia a rotelle ", aveva sparacchaiato l'editorialista di Repubblica. Frasi incommentabili e che hanno sollevato uno scontato polverone. Ed è così che Gianfranco Paglia, medaglia d'oro al valore militare da 33 anni sulla sedia a rotelle per l'attentato subito in Somalia, ha voluto rispondere per le rime alla provocazione lanciata dall'intellettuale progressista. " Sono parole squallide e che mi meravigliano, perché dette da una persona che reputavo intelligente - ha spiegato Paglia in un'intervista rilasciata al Secolo d'Italia -.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Massimo Giannini, Paglia lo azzera: "Io in sedia a rotelle vado avanti a testa alta"

Notizie correlate

“La mia vita in sedia a rotelle inutile? Ecco cosa rispondo a Giannini”: Gianfranco Paglia asfalta il giornalistaGianfranco Paglia, medaglia d’oro al valore militare, da 33 anni sulla sedia a rotelle per l’attentato subito in Somalia, già deputato della...

Massimo Giannini, la sparata sul governo: "Come un vecchio su una sedia a rotelle"Il governo Meloni ha raggiunto, lo scorso 2 maggio, un traguardo inconfutabile: è diventato il secondo più longevo della storia repubblicana italiana...

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Massimo Giannini, il fango su Giorgia Meloni: Ha bisogno di crearsi un nemico | Libero Quotidiano.it.

L'ex deputato Paglia smonta Giannini: La mia vita non è inutile anche se sono in carrozzinaLa medaglia d’oro attacca il giornalista dopo certe parole pronuciate a DiMartedì: Non so come possa essergli venuto in mente ... ilgiornale.it

Massimo Giannini: Se tutto parla di SilvioCaro Giannini, se penso che Berlusconi ha fatto guadagnare a Nicole Minetti lo stipendio di consigliere regionale (parliamo di più di 100mila euro) con le mie tasse, e nel contempo a lui hanno ... repubblica.it