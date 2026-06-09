La terza tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 si svolge oggi in una zona collinare della regione. La gara si concentra su un cronometro di circa 25 chilometri, con partenza e arrivo in un centro urbano. Tra i partecipanti, il concorrente più atteso è un tempo specialistico che potrebbe fare la differenza. La corsa si sviluppa su strade asfaltate, con alcuni tratti in salita e discesa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. Dopo due tappe in cui è arrivata la fuga si accende la corsa francese con una cronometro a squadre che proverà a riscrivere la classifica generale. Questa cronometro presenta un percorso mosso con due salite più lo strappo finale che porta verso il traguardo. Le squadre si daranno battaglia per 28.4 chilometri ed una frazione non semplice, con diverso terreno per fare la differenza. Saranno due gli intertempi: il primo è posto dopo 7.5 km al termine della prima salita, quella di Coutouvre (4.9 km al 3.5% di pendenza media) ed il secondo a 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas farà il vuoto a cronometro?

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Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 - Teaser

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