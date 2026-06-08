LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tappa di oggi in DIRETTA | colpo di mano di Charmig il gruppo controlla pensando alla cronometro
Durante la tappa di oggi del LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, Charmig ha effettuato un attacco deciso, consentendo al gruppo di mantenere il controllo. La maglia gialla rimane sulle spalle di Alex Baudin, che domani affronterà la cronometro a squadre con il supporto della sua squadra. La corsa prosegue con i ciclisti pronti per le prossime sfide in vista delle fasi successive della competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:19 Maglia gialla che resta sulle spalle di Alex Baudin (EF Education EasyPost), che domani dovrà contare ancora una volta sul team durante la cronometro a squadre. 17:18 LA TOP TEN DI TAPPA 1-Anthon Charmig (DEN, Uno-X-Mobility) 5:40.29 2-Henri-Francois Renard-Haquin (FRA, Team Picnic PostNL) +0:41 3-Vlad Van Mechelen (BEL, Bahrain-Victorious) s.t. 4-Raul Garcia Pierna (ESP, Movistar Team) +0:43 5-Clèment Braz Afonso (FRA, Groupama – FDJ United) +0:44 6-Benjamin Thomas (FRA, Cofidis) +1:56 7-Jordan Jegat (FRA, TotalEnergie) +1:59 8-Nadav Raisberg (NSN Cycling Team) +2:10 9-Finn Fisher-Black (NZL, Red Bull-BORA-hansgrohe) +3:13 10-Maxim Van Gils (BEL, Red Bull-BORA-hansgrohe) s. 🔗 Leggi su Oasport.it
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