Liste d' attesa in Umbria | come stanno le cose

In Umbria, il sistema sanitario affronta ancora problemi legati alle liste d’attesa, che sono spesso al centro di discussioni politiche tra maggioranza di centrosinistra e opposizione di centrodestra.

Il sistema sanitario nazionale è costantemente alle prese con la questione liste d’attesa. E in Umbria l’argomento è diventato particolarmente politico e costante terreno di scontro tra maggioranza di centrosinistra e opposizione di centrodestra. Mozioni, interrogazioni, comunicati, cifre e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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