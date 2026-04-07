In Umbria, le liste d’attesa nel settore sanitario sono raddoppiate rispetto a qualche tempo fa, portando molti pazienti a rivolgersi ai servizi privati accreditati. Il capogruppo regionale della Lega ha criticato la presidente della regione, sostenendo che le promesse sulla sanità pubblica non sono state mantenute. La gestione dell’emergenza sembra puntare sempre più sul ricorso alle strutture private, in risposta alle criticità nei tempi di attesa.

Enrico Melasecche, capogruppo regionale della Lega, accusa la presidente Proietti di aver fallito le promesse sulla sanità pubblica in Umbria, evidenziando come l’attuale amministrazione stia ricorrendo massicciamente al settore privato accreditato per gestire l’emergenza delle liste d’attesa. La decisione della Giunta regionale di rinnovare le convenzioni con i privati e attivare nuove procedure per contrastare la saturazione del sistema pubblico segna un punto di rottura con le promesse elettorali. Secondo Melasecche, questa scelta smentisce la narrazione della sinistra, che per cinque anni aveva dipinto ogni collaborazione con il privato come un elemento negativo durante l’opposizione al governo di centrodestra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità Umbria: liste d’attesa al raddoppio e corsa ai privati

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