Tutta le verità sulle liste d' attesa in Umbria

In Umbria, il sistema sanitario affronta da tempo il problema delle lunghe liste d’attesa. La questione è al centro di tensioni tra le forze di maggioranza di centrosinistra e l’opposizione di centrodestra, che si scambiano accuse e responsabilità. Le discussioni si sono intensificate nei mesi recenti, senza che siano stati adottati cambiamenti significativi per ridurre i tempi di attesa. La polemica politica continua a dividere le parti coinvolte, senza soluzioni immediate all’orizzonte.

Il sistema sanitario nazionale è costantemente alle prese con la questione liste d’attesa. E in Umbria l’argomento è diventato particolarmente politico e costante terreno di scontro tra maggioranza di centrosinistra e opposizione di centrodestra. Mozioni, interrogazioni, comunicati, cifre e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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