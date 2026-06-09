A Bologna, lungo la linea rossa a Santa Viola, il tram circola in mezzo alla strada su binari centrali, separati dalle corsie di marcia delle auto. A Pontelungo, il traffico si svolge su un binario unico. I binari sono inseriti in sede riservata e protetta, con le vetture che transitano ai lati. Queste modifiche alla viabilità sono state adottate per garantire il passaggio del tram e la sicurezza degli utenti.

Bologna, 9 giugno 2026 – Binari al centro della carreggiata, in sede riservata e protetta, con le auto ai lati, lungo una corsia per senso di marcia. È questa la principale caratteristica della Linea rossa nel tratto di via Emilia Ponente che va dal Pontelungo, riaperto dopo anni di lavori, all’incrocio con via Battindarno. In pratica, il cuore di Santa Viola, una delle zone più popolose della città. L’assetto è sostanzialmente definitivo: i cittadini – provati da una della concentrazione più alta di cantieri – dovranno cominciare a cambiare le loro abitudini. In particolare, immettendosi dalle strade laterali a via Emilia Ponente, sarà necessario assecondare il flusso della circolazione: verso la periferia sul versante nord e verso il centro storico su quello sud. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Linea rossa a Santa Viola, il tram in mezzo alla strada. Pontelungo: binario unico

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La nuova tramvia di Bologna spiegata da chi la studia | Intervista a Pillole di Tram

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