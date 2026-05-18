Aprire la stazione Santa VIola tram ed SFM alla prova della periferia
Nella zona Birra, nel quartiere Borgo Panigale-Reno, i residenti esprimono preoccupazioni riguardo alla futura apertura della stazione Santa Viola, che coinvolge anche i servizi di tram e SFM. La riqualificazione della mobilità urbana ha portato a modifiche nella rete di trasporto pubblico, e alcuni abitanti temono che queste variazioni possano ridurre i collegamenti con il resto della città, creando potenzialmente una situazione di isolamento per la comunità locale.
I residenti della zona Birra, nel quartiere Borgo Panigale-Reno, non lontano dall'aeroporto, temono di rimanere isolati dal resto della città a causa della riorganizzazione della mobilità urbana. Per evitare l'isolamento, i cittadini si sono costituiti nel comitato "Una stazione per la Birra". 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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