Aprire la stazione Santa VIola tram ed SFM alla prova della periferia

Nella zona Birra, nel quartiere Borgo Panigale-Reno, i residenti esprimono preoccupazioni riguardo alla futura apertura della stazione Santa Viola, che coinvolge anche i servizi di tram e SFM. La riqualificazione della mobilità urbana ha portato a modifiche nella rete di trasporto pubblico, e alcuni abitanti temono che queste variazioni possano ridurre i collegamenti con il resto della città, creando potenzialmente una situazione di isolamento per la comunità locale.

I residenti della zona Birra, nel quartiere Borgo Panigale-Reno, non lontano dall'aeroporto, temono di rimanere isolati dal resto della città a causa della riorganizzazione della mobilità urbana. Per evitare l'isolamento, i cittadini si sono costituiti nel comitato "Una stazione per la Birra". 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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