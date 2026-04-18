Tram Linea Rossa | ecco la nuova viabilità in via Saffi e via Emilia Ponente
Sono state rimosse le ultime recinzioni in via Aurelio Saffi e via Emilia Ponente, segnando il passaggio a una nuova fase nei lavori per la Linea Rossa del tram. Le modifiche alla viabilità riguardano principalmente il traffico in queste strade, che ora segue percorsi aggiornati secondo quanto stabilito dagli interventi in corso. La rimozione delle recinzioni permette di avanzare con le prossime fasi del progetto.
Con la rimozione delle ultime recinzioni, in via Aurelio Saffi e via Emilia Ponente, i lavori per la Linea Rossa del tram entrano in una nuova fase:. Il Comune ha disegnato un nuovo assetto che privilegia il trasporto pubblico ma introduce vincoli ferrei per i privati.Cosa cambia in via SaffiIl.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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