Durante un interrogatorio, Alberto Stasi ha fornito nuove dichiarazioni sul delitto di Garlasco. Le sue parole sono state ascoltate dal procuratore capo di Pavia, Fabio Napoleone, in una fase investigativa ancora in corso. La trascrizione delle dichiarazioni di Stasi sarà analizzata dagli inquirenti, mentre la vicenda continua a essere al centro dell’attenzione pubblica e mediatica. La puntata di Quarta Repubblica ha riproposto il caso, riaccendendo i riflettori sulle indagini.

La nuova puntata di Quarta Repubblica riaccende i riflettori sul delitto di Garlasco e su uno dei passaggi più delicati della nuova fase investigativa: le parole di Alberto Stasi davanti al procuratore capo di Pavia, Fabio Napoleone. Il verbale risale al 20 maggio 2025 e riguarda l’interrogatorio dell’ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva per l’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli. Negli spezzoni trasmessi, Stasi parla delle indagini, della posizione di Andrea Sempio e di alcuni dettagli che, a suo dire, non gli sarebbero mai tornati. Il muretto rotto e l’anomalia mai chiarita Uno dei punti centrali riguarda il muretto di cinta della casa dei Poggi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Lì fuori casa di Chiara”. Garlasco, rivelazione choc di Alberto Stasi: cosa salta fuori dall’interrogatorio

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GLI ORRORI del CASO GARLASCO: NUOVE PROVE su ALBERTO STASI, ANDREA SEMPIO e CHIARA POGGI

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