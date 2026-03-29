A Garlasco, le indagini sul caso di Chiara sono riprese dopo che la Procura di Pavia ha disposto nuove verifiche sul suo cellulare. Durante le analisi sono emersi elementi che potrebbero contribuire a fare chiarezza sulla vicenda. La vicenda, che ha coinvolto la morte della giovane, torna così a essere al centro dell’attenzione delle autorità giudiziarie.

Il delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione dopo i nuovi accertamenti disposti dalla Procura di Pavia. Al centro delle ultime indiscrezioni c’è la consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, che avrebbe rimesso in discussione uno degli elementi chiave dell’intera vicenda: l’orario della morte di Chiara Poggi. Secondo quanto emerso, l’aggressione potrebbe non essere avvenuta in modo immediato e il decesso potrebbe collocarsi in una fascia oraria diversa rispetto a quella stabilita nella sentenza definitiva che ha condannato Alberto Stasi. Un dettaglio che, se confermato, potrebbe avere conseguenze rilevanti sul piano giudiziario. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, la scoperta sul cellulare di Chiara: cosa salta fuori

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