Nel caso di Garlasco, si è riacceso l’interesse delle autorità con nuove indagini che hanno portato alla luce dichiarazioni inedite. Di recente, si sono concentrate le attenzioni su un episodio riguardante Alberto Stasi e il suo rapporto con il fratello Marco. Le indagini sono riprese, portando alla luce dettagli emersi in modo più approfondito rispetto al passato. La vicenda continua a essere oggetto di attenzione pubblica e giudiziaria.

Il caso di Garlasco è tornato al centro dell’attenzione con una nuova fase di approfondimenti investigativi. La Procura di Pavia sta portando avanti accertamenti su Andrea Sempio e, parallelamente, continuano a emergere elementi tratti da verbali e dichiarazioni già rese negli anni. In questo contesto, resta rilevante la posizione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, con ulteriori passaggi che gli inquirenti stanno valutando in relazione ai rapporti personali attorno alla vittima. Nei giorni scorsi hanno attirato particolare attenzione alcune dichiarazioni attribuite a Stasi nel corso di interlocuzioni con gli investigatori.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Quando Chiara è morta lui…”. Garlasco, bomba di Alberto stasi sul fratello Marco: è venuto fuori ora

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Le gocce di sangue in fondo alle scale sono state provocate quando Chiara Poggi è stata girata#garlasco x.com

È possibile rendere la lista dei giocatori più chiara in questo modo? Spesso non riesco a vedere chi è morto a colpo d'occhio. reddit

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