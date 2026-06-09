L’ha spinto giù poi russava | la verità del super testimone sull' omicidio camuffato da incidente sul lavoro

Un testimone ha riferito di aver visto una lite violenta tra due uomini, con urla e spintoni, prima che uno di loro spingesse l’altro giù dalle scale. Secondo la testimonianza, l’uomo che ha causato la caduta avrebbe poi russato, lasciando intendere che fosse presente anche durante il presunto incidente sul lavoro. La ricostruzione si basa su quanto dichiarato dal testimone, che ha assistito alla scena prima che si verificasse il decesso.

“Urlavano forte, litigavano per i soldi e si spingevano a vicenda. Poi lui ha fatto cadere Salvatore dalle scale”. Eccola, nei ricordi dell’unica persona ad averla vista con i propri occhi, la scena dell’omicidio di Salvatore Coletta, morto a metà dicembre 2023 dopo una violenta lite con un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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