Piove. La macchina fa le bizze, il tergicristallo è rotto e un funerale blocca la strada. La giornata del Commissario Montalbano sembra non poter iniziare peggio. A Salvo non piacciono le sorprese, ma quello che lo aspetta è un colpo di scena continua. È con questa atmosfera grigia e scontrosa che prende il via Il gioco delle tre carte, secondo episodio della sesta stagione della serie. Un film tv che torna a fare compagnia al pubblico di Rai 1, dove va in onda stasera in tv alle 21.30, ed è anche disponibile in streaming in contemporanea su RaiPlay, dove si trova on demand per chi preferisce vederlo quando vuole. Perché Montalbano, si sa, non passa mai di moda.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stasera in tv su Rai 1 c'è "Il gioco delle tre carte": il Commissario Montalbano indaga su un omicidio camuffato da incidente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Stasera in tv su Rai 1 torna il commissario Montalbano con "L'odore della notte" (che incollò oltre 8 milioni di persone alla tv): soldi spariti, cuori infranti e un finale da brividoC’è qualcosa di rassicurante e insieme imprevedibile nel ritrovare Salvo Montalbano seduto davanti a un piatto di spaghetti alle vongole, con il mare...

Leggi anche: Stasera su Rai 1 torna il Commissario Montalbano con La pazienza del ragno: un rapimento che non è un rapimento e una crisi interiore

Argomenti più discussi: Ecco cos'ha di davvero unico La pazienza del ragno, puntata di oggi del Commissario Montalbano; La pazienza del ragno: stasera in tv il Commissario Montalbano nel giallo più irregolare di sempre; Il Commissario Montalbano – La Pazienza del Ragno, Salvo in crisi e senza killer: la puntata (rivoluzionaria) di Luca Zingaretti; Vedremo mai nuovi episodi de Il Commissario Montalbano? Per ora la risposta è no, ma mai dire mai.

Cosa guarderete in TV stasera? Diamo un’occhiata ai primi nove canali e scegliamo dove fare zapping. Buona visione! #StaseraInTV #guidatv #tv #martedì #montalbano #belve #farwest #cartabianca #gfvip #inside #dimartedì #igt14 #michaeljackson # x.com

Montalbano, stasera su Rai 1 l’episodio della matematica mafiosa: quel dettaglio che non torna a SalvoStasera in TV Il Commissario Montalbano Par Condicio. Scopri la trama, il ruolo di Catarella e le anticipazioni sul caso di Eva Ljubin. newscinema.it