La lite per il lavoro poi i colpi di ascia in garage e l' allarme lanciato da un testimone | la ricostruzione dell' omicidio di Vasto

Un litigio tra padre e figlio avvenuto in casa, legato a tensioni protratte nel tempo, si è trasformato in un episodio di violenza culminato con un omicidio nel garage di un condominio. Un testimone ha allertato le forze dell'ordine dopo aver sentito rumori e colpi di ascia provenienti dal luogo. Le autorità stanno ricostruendo i dettagli dell’accaduto, che ha portato alla morte di una delle due persone coinvolte.