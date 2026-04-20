La lite per il lavoro poi i colpi di ascia in garage e l' allarme lanciato da un testimone | la ricostruzione dell' omicidio di Vasto
Un litigio tra padre e figlio avvenuto in casa, legato a tensioni protratte nel tempo, si è trasformato in un episodio di violenza culminato con un omicidio nel garage di un condominio. Un testimone ha allertato le forze dell'ordine dopo aver sentito rumori e colpi di ascia provenienti dal luogo. Le autorità stanno ricostruendo i dettagli dell’accaduto, che ha portato alla morte di una delle due persone coinvolte.
Una discussione fra padre e figlio nata in casa sulla scia di tensioni che si trascinavano da tempo e poi degenerata in omicidio dentro il garage condominiale. È la tragica dinamica dell'omicidio di Andrea Sciorilli, 21 anni, avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 19 aprile, a Vasto, per il.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Andrea Sciorilli, ucciso a Vasto dal padre con un'ascia: la lite in casa, poi l'omicido. Un testimone: «L'ho visto con un cadavere»
Vasto, giovane trovato morto nel garage di casa: il padre confessa | L'aggressione dopo una lite per un colloquio di lavoro rifiutatoSvolta nelle indagini sulla morte di Andrea Sciorilli, il giovane di 21 anni ritrovato senza vita nel garage del condominio dove viveva a Vasto, in...
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Andrea Sciorilli morto a Vasto, il corpo del 21enne trovato dai genitori nel garage. Ucciso a coltellate; OMICIDIO VASTO: TROVATA ASCIA IN GARAGE, LITE TRA PADRE E FIGLIO INIZIATA IN CASA; Vasto: padre confessa omicidio figlio 21enne, fermato; Uccide il figlio di 22 anni con un'accetta e confessa: Era un violento.
Omicidio a Vasto, il padre dirigente ASL confessa nella notte: L'ho ucciso io. Il movente dietro la liteAndrea Sciorilli, il 22enne trovato senza vita nel garage del suo condominio a Vasto (Ch), sarebbe stato ucciso dal padre, Antonio. L'uomo, 54 anni , un dirigente della Asl locale, avrebbe confessato ... tg.la7.it
Andrea Sciorilli ucciso a Vasto dal papà con un’ascia: Colpito sul letto, lite scoppiata per un colloquioAntonio Sciorilli avrebbe usato un’ascia per uccidere il figlio 21enne Andrea al culmine di una lite scoppiata nella loro casa di Vasto per motivi legati alla sfera lavorativa della vittima. Il ... fanpage.it
Radio1 Rai. . #Vasto Ha confessato il padre di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato morto nel garage dell’abitazione. L’uomo ha indicato il luogo dove aveva nascosto l’arma, un’accetta. Nel 2024 era stato attivato nei confronti della vittima il codice rosso per vio - facebook.com facebook
Omicidio a Vasto, il padre dirigente ASL confessa nella notte: "L'ho ucciso io". Il movente dietro la lite x.com