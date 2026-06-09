Leonor e Sofía sono state viste ballare e sventolare ventagli durante il concerto di Bad Bunny. Le due ragazze, figlie dei reali di Spagna, hanno partecipato alla serata in modo informale, dopo aver incontrato il Papa. Sono state fotografate mentre si divertivano tra il pubblico, senza apparenti accessori o abbigliamento formale. La serata è proseguita tra musica, risate e un’atmosfera rilassata.

Secondo quanto riferito da Javier de Hoyos sui suoi social, sabato scorso le figlie di re Filippo e della regina Letizia hanno assistito al concerto di Bad Bunny presso il Wanda Metropolitano. L’artista portoricano ha già tenuto metà dei concerti in programma nella capitale, e Leonor e Sofía non hanno voluto perdere l’occasione di godersi le sue canzoni dal vivo assistendo al concerto con alcune amiche. Per il concerto, la principessa Leonor ha scelto un outfit comodo composto da un paio di jeans e un top rosso estivo corredato da un paio di occhiali da sole (che portava in testa), mentre la sorella ha optato per un top bianco. Anche se non sono state tra le «prescelte» dal team di Bad... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Leonor e Sofía scatenate al concerto di Bad Bunny: balli, ventagli e una serata da ragazze normali dopo l'incontro con il Papa

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