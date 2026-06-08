Le figlie della regina di Spagna hanno partecipato a un concerto di Bad Bunny a Madrid domenica 7 giugno. La Principessa Leonor e l’Infanta Sofia sono state viste tra il pubblico al Riyadh Air Metropolitano. Niente soggiorno nella casita di famiglia per le due, che hanno scelto di trascorrere la serata tra coetanei e musica. La loro presenza al concerto ha attirato l’attenzione dei presenti, che le hanno riconosciute tra gli spettatori.

Dalle cerimonie ufficiali con Papa Leone a una serata di musica e divertimento tra coetanei. La Principessa Leonor e l’Infanta Sofia hanno sorpreso il pubblico madrileno partecipando al concerto di Bad Bunny di domenica 7 giugno al Riyadh Air Metropolitano. Le due figlie di Letizia di Spagna sono state immortalate tra il pubblico insieme a un gruppo di amici, lontane dai riflettori istituzionali che le avevano accompagnate poche ore prima durante gli eventi organizzati per la visita del Pontefice. Una presenza rimasta inizialmente riservata, come avviene abitualmente per gli appuntamenti privati della famiglia reale, ma poi emersa grazie ad alcune immagini condivise sui social. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Letizia di Spagna, le figlie al concerto di Bad Bunny. Ma niente Casita per Leonor e Sofia

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