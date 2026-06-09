A pochi giorni dall'inizio della Coppa del Mondo più costosa di sempre, i tifosi italiani cercano motivi per seguire la competizione, nonostante l'assenza della loro nazionale. Tra le stelle più attese e le possibili sorprese, l’attenzione si concentra sui giocatori che potrebbero brillare e sulle squadre che potrebbero sorprendere. La competizione si svolge in diversi paesi e coinvolge numerose nazionali, attirando un vasto pubblico internazionale. La partenza ufficiale è imminente, con partite che promettono spettacolo e incertezza.

A pochi giorni dal debutto della Coppa del Mondo più grande e costosa di tutti i tempi, i tifosi della Nazionale cercano ragioni per seguire la competizione nonostante la dolorosa assenza dell’Italia. Guardandosi in giro ci sono tantissime storie degne dell’attenzione degli amanti del calcio, dalla last dance di alcune superstar agli sforzi di diversi calciatori ancora a caccia della consacrazione. Ci sono poi parecchi giovani leoni che cercheranno di sfruttare il mondiale per trovare un posto nelle grandi d’Europa e farsi largo nei cuori degli appassionati. Vediamo quindi quali sono i giocatori da tenere d’occhio nel mondiale nordamericano che prenderà il via l’11 giugno a Città del Messico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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