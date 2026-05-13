Atletica la Coppa Europa dei 10mila a La Spezia Battocletti Aouani e Crippa le stelle azzurre più attese

Il 13 maggio 2026 a La Spezia si svolge la Coppa Europa dei 10.000 metri. La manifestazione segue l’appuntamento di Firenze, dove Nadia Battocletti ha attirato l’attenzione del pubblico. Tra gli atleti italiani più seguiti ci sono anche Aouani e Crippa, che si preparano a competere nella gara. La competizione vede protagonisti atleti provenienti da diversi paesi europei, pronti a sfidarsi sulla pista ligure.

La Spezia, 13 maggio 2026 – Dopo aver entusiasmato il pubblico di Firenze al Pegaso Meeting del 9 maggio, Nadia Battocletti sarà l’atleta più attesa nella Coppa Europa dei 10.000 metri che sarà ospitata dall'Italia, a La Spezia, sabato 23 maggio. I selezionati azzurri sono 14, equamente divisi tra uomini (7) e donne (7). Tra questi, come detto, la campionessa mondiale indoor dei 3000 metri, argento olimpico e mondiale dei 10.000 e bronzo iridato dei 5000. Al maschile, convocati il bronzo mondiale e primatista italiano della maratona Iliass Aouani e il recente vincitore della maratona di Parigi Yeman Crippa. Ogni Nazionale, al centro sportivo Montagna, potrà schierare al massimo sei atleti per squadra, sia al maschile, sia al femminile.🔗 Leggi su Lanazione.it

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