Le scarpe da calcetto con linguetta più apprezzate del momento sono al centro di un interesse crescente. L’ossessione per le sneaker in stile Y2K continua a influenzare le scelte di chi cerca modelli alla moda, nonostante l’esclusione dai Mondiali. La tendenza si riflette nelle preferenze di mercato e nelle preferenze di stile, con molti appassionati che continuano a puntare su queste calzature anche in assenza di grandi eventi sportivi.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Sono tempi caldi per il calcio, con i Mondiali alle porte e le scarpe da calcetto con linguetta al centro delle nostre ossessioni. Sì, perché se c'è uno sport inclusivo, universale e praticabile da tutti, quello è proprio il calcio. A 11, a 7 o a 5 con gli amici e i colleghi d'ufficio, basta scendere in campo e prepararsi a una sana sudata. E in questo la scelta delle scarpe è fondamentale, ma attenzione: l'estetica del calcio va ben oltre la partitella di metà settimana. Già, perché c'è un mondo fatto di lacci e copri lacci, di quella mitica linguetta ripiegata diventata un cult negli anni 2000. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Gqitalia.it - Le scarpe da calcetto con linguetta più belle del momento, l'ossessione sneaker Y2K che nemmeno l'esclusione dai Mondiali può fermare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Queste sono le peggiori scarpe da calcio della storia

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Queste sono le scarpe da trail running top del momento, così belle che puoi usarle anche in ufficio

Le Nike x Swarovski sono le sneaker più extra del 2026 (e sì, sono pura Y2K fantasy)Le Nike x Swarovski sono le sneaker più vistose del 2026, caratterizzate da dettagli scintillanti e un design che richiama lo stile Y2K.

Si parla di: Con le nuove sneaker uomo di giugno 2026 si gioca a calcio, si corre e ci si gode l'estate.

Scarpe da calcetto o da ginnastica? Come scegliere il modello giustoArrivi al campo, ti cambi in fretta, metti quelle vecchie scarpe da ginnastica che usi in palestra o per correre, e via. Ma dopo pochi minuti sei in affanno, scivoli, senti la caviglia instabile e ... gazzetta.it

Le (vere) scarpe da calcio sono la tendenza sporty dell'estate 2025, da indossare in chiave fashionAll'inizio del mese, prima del Met Gala, Rosalía è scesa da un taxi nero nell'Upper East Side indossando una t-shirt con slogan, una maxi gonna a ruota e... un paio di scarpe da calcio. E per scarpe ... vogue.it