Le Nike x Swarovski sono le sneaker più vistose del 2026, caratterizzate da dettagli scintillanti e un design che richiama lo stile Y2K. Queste scarpe combinano il marchio sportivo con elementi decorativi di cristallo, creando un look molto audace. La collaborazione tra Nike e Swarovski ha portato alla realizzazione di un modello che si distingue per il suo aspetto vistoso e glamour.

Se pensavi che l’era del “less is more” avesse completamente cancellato il drama, ripensaci. Perché le nuove Nike x Swarovski Air Jordan 1 High OG fanno esattamente il contrario: riportano il glow-up Y2K direttamente nel 2026, ma con una vibe molto più elevata, meno kitsch e decisamente più fashion insider approved. Parliamo di una sneaker iconica — una di quelle che non hanno bisogno di presentazioni — completamente reinterpretata in chiave crystal-core. Non è solo una scarpa, è proprio un momento. Quello in cui lo sportswear incontra l’estetica couture e decide di non tornare più indietro. Nike x Swarovski: quando lo streetwear decide di brillare (letteralmente) Y2K, ma versione deluxe. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le Nike x Swarovski sono le sneaker più extra del 2026 (e sì, sono pura Y2K fantasy)

Articoli correlati

Le Nike Zoom Vomero 5 Blue Void sono le scarpe Y2K più adatte all'invernoLe Nike Zoom Vomero 5 Blue Void confermano che il revival Y2K non solo è ancora vivo nel 2026, ma è diventato più intelligente.

Le Nike Dunk Low in tartan di Timothée Chalamet sono le sneaker più accessibili di inizio 2026Timothée Chalamet non è soltanto un attore di grande talento, sul punto di fare incetta di premi per la sua performance in Marty Supreme – ha appena...

Contenuti e approfondimenti su Le Nike x Swarovski sono le sneaker più...

Argomenti discussi: Spotify Taste Profile: i Premium possono modificare i consigli in tempo reale.

Le Nike x Swarovski sono le sneaker più extra del 2026 (e sì, sono pura Y2K fantasy)Se pensavi che l’era del less is more avesse completamente cancellato il drama, ripensaci. msn.com

Primo sguardo ufficiale alle Swarovski x Nike Ja 3 BlingNike prosegue la sua tradizione di collaborazioni con l’alta gioielleria con la presentazione ufficiale della Swarovski x Nike Ja 3 Bling. Debuttata in campo ai piedi di Ja Morant prima di apparire ... hypebeast.com