All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Scegliere le scarpe da trail running ideali non è un dettaglio, ma una necessità strategica. Il trail running è l'evoluzione atletica della corsa su terreni instabili e richiede strumenti capaci di domare rocce, polvere e fango. Servono grip millimetrico, comfort sulle lunghe distanze e una protezione che non comprometta la reattività. Perché, come per il running, sebbene bastino solo volontà e un paio di scarpe per iniziare, è la qualità di quel "paio di scarpe" a determinare fin dove potrete spingervi in sicurezza. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Queste sono le scarpe da trail running top del momento, così belle che puoi usarle anche in ufficio

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