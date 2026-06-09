Oggi ci sono le ultime partite di preparazione prima del Mondiale per le squadre di Spagna e Repubblica Democratica del Congo. Nel programma internazionale ci sono anche numerose amichevoli, tra cui quella tra Cina e Thailandia, in programma alle 13.

Non mancano che due giorni all’inizio del mondiale americano e le amichevoli che lo anticipano stanno per terminare. Oggi è il turno della Spagna – che alle quattro del mattino giocherà contro il Perù – e della Repubblica Democratica del Congo, che alle 17 affronterà il Cile. Poi varie amichevoli delle nazionali Under, oltre alle (tante) partite di qualificazione per i vari europei di categoria: dall’Under 17 all’Under 21, passando poi per le qualificazioni al mondiale femminile in programma nel 2027. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le partite di oggi: per Spagna e Repubblica Democratica del Congo ultimi test prima del mondiale

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