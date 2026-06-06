La Repubblica Democratica del Congo partecipa al Fantacampionato Mondiale con una rosa composta da titolari e riserve. Tra i giocatori di riferimento ci sono alcuni attaccanti e centrocampisti considerati punti fermi, mentre si valuta chi potrebbe essere il rigorista della squadra. Sono stati indicati alcuni nuovi talenti da monitorare e possibili scelte per la formazione titolare, con dettagli sulle probabili scelte di reparto e i giocatori più in forma in vista delle partite.

La Repubblica Democratica del Congo si è qualificata ai Mondiali dopo oltre 50 anni. L'ultima presenza dei Leopardi nella rassegna era stata infatti a Germania 1974. La selezione arriva da un ottavo di finale nell'ultima Coppa d'Africa e nelle qualificazioni mondiali si è piazzata al secondo posto nel girone B con 22 punti, due in meno della capolista Senegal. In finale playoff ha poi battuto ai rigori la Nigeria conquistando il pass per l'America. La sfida è ancora ricordata per presunti riti voodo, rigori sbagliati e risse sfiorate in campo tra le due panchine. La squadra di Desabre esordirà il 17 giugno contro il Portogallo e proseguirà il girone K con Colombia e Uzbekistan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Repubblica Democratica del Congo al Fantacampionato Mondiale: titolari, rigorista e chi prendere

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