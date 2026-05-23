Sono stati registrati 204 decessi probabili a causa dell’epidemia di Ebola, dichiarata il 15 dicembre nella parte orientale del paese. La notizia è stata comunicata ufficialmente e riguarda i casi di mortalità collegati al virus. Finora, i dati disponibili indicano un numero elevato di vittime in questa regione. Non sono stati forniti dettagli su altri aspetti dell’epidemia o sui contagiati.

Un totale di 204 «probabili decessi» sono stati registrati ad oggi a causa dell’epidemia del virus Ebola, dichiarata il 15 dicembre nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Lo ha riferito il governo congolese. Questi decessi corrispondono al conteggio elaborato fino a ieri, ha fatto notare l’esecutivo nel suo ultimo bollettino su questa crisi sanitaria pubblicato dal Ministero della Comunicazione, in cui precisa anche che si accumulano già «867 casi sospetti». L’epidemia è stata rilevata nella provincia dell’Ituri, al confine con l’Uganda e il Sud Sudan ed epicentro dell’epidemia, ma si è diffusa anche nelle province orientali del Nord e del Sud Kivu e in territorio ugandese. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Virus dell'Ebola: ad oggi 204 morti nella Repubblica Democratica del Congo

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