WEC SPA 2026 | Ferrari e Toyota confermano il dominio?

La seconda gara del World Endurance Championship 2026 si è disputata sul circuito di Spa-Francorchamps, uno dei tracciati più noti e impegnativi del motorsport. Alla corsa hanno partecipato le vetture di Ferrari e Toyota, che hanno continuato a mostrare una forte presenza in questa stagione. La competizione si è svolta su un percorso di lunga durata, caratterizzato da curve veloci e rettilinei estesi. La gara ha coinvolto numerosi team e piloti, offrendo un'ulteriore sfida tra le principali case automobilistiche.

Il WEC 2026 entra nel vivo con la seconda gara stagionale sul leggendario circuito di Circuit de Spa-Francorchamps, uno dei tracciati più iconici e impegnativi del motorsport mondiale. Dopo quanto visto a Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, riflettori puntati su Ferrari e Toyota Gazoo Racing, chiamate a confermare la superiorità mostrata nel round inaugurale. In studio, coordinati da Luca Preti, Biagio Maglienti e Luca Pellegrini analizzano: i punti di forza di Ferrari e Toyota. le possibili sorprese del weekend. Spazio anche alla NASCAR Cup Series, con un recap delle ultime gare: tanti incidenti spettacolari, fortunatamente senza conseguenze per i piloti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC SPA 2026: Ferrari e Toyota confermano il dominio? WEC SPA 2026: Ferrari e Toyota confermano il dominio Notizie correlate WEC, 6h Spa: Toyota e Ferrari pronte per una nuova sfidaAppuntamento sabato 10 maggio con la 6h di Spa-Francorchamps, secondo round del FIA World Endurance Championship. WEC 2026: segreto sul BoP, il mistero che sfida Ferrari e ToyotaIl campionato mondiale endurance 2026 si apre a Imola con una svolta regolamentare che trasforma la percezione della competizione: FIA e ACO hanno... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Wec, lo spettacolo della 6 Ore di Spa su Sky; WEC 2026: 6 Ore di Spa-Francorchamps, orari TV e anteprima; WEC | Ecco programma e orari TV per la 6h di Spa-Francorchamps; ?Wec, si torna in pista nel weekend per la 6 Ore di Spa-Francorchamps. Nelle Ardenne la Ferrari a caccia della Toyota. WEC, 6h Spa: Toyota e Ferrari pronte per una nuova sfidaAppuntamento sabato 10 maggio con la 6h di Spa-Francorchamps, secondo round del FIA World Endurance Championship. La stagione, dopo il successo della 6h ... oasport.it Secondo appuntamento stagionale per il WEC su un tracciato che ha regalato gare imprevedibili nella storia della categoriaTutte le info sulla 6 Ore di Spa: dopo l'equilibrio visto a Imola, si aspetta battaglia con l'incognita del meteo. Attenzione a date e orari. motorbox.com ️ Ferrari ha aperto il 2026 con risultati solidi e, soprattutto, con ricavi leggermente migliori delle attese del mercato, confermando ancora una volta la forza del proprio modello basato su mix e pricing. Nel primo trimestre 2026 il gruppo di #Maranello ha regist - facebook.com facebook #Ferrari e #Lamborghini ostaggi di una guerra commerciale che l’Italia sa solo subire x.com