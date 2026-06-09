Lavoro nero nella Piana del Sele | tre aziende irregolari e multe superiori ai 25mila euro

Tre aziende agricole nella Piana del Sele sono state trovate in regola con il lavoro nero. Durante i controlli del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno, sono state elevate multe che superano i 25 mila euro. Le verifiche si sono concentrate sul settore agricolo, con l’obiettivo di contrastare lo sfruttamento dei lavoratori e garantire il rispetto delle norme salariali e contrattuali.

Continuano serrati i controlli del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno per tutelare i lavoratori, con particolare riguardo al settore agricolo, prevenendo e contrastando fenomeni riconducibili allo sfruttamento del lavoro. Anche al di fuori delle task force, i militari del Nil di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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LIRATV - Lavoro nero nei campi, controlli e sanzioni - (16-05-2026)

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