Durante un blitz nei campi della Piana del Sele, i carabinieri hanno interrotto le attività agricole e comminato multe per oltre 25mila euro. I controlli, condotti dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno, mirano a verificare il rispetto delle norme sul lavoro e a contrastare lo sfruttamento nel settore agricolo. Sono stati ispezionati diversi aziende agricole nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Continuano serrati i controlli del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno al fine di tutelare i lavoratori, con particolare riguardo al settore agricolo, prevenendo e reprimendo fenomeni riconducibili allo sfruttamento del lavoro. Anche al di fuori delle task force, i militari del Nil di Salerno continuano ad operare nei campi, in questo caso della Piana del Sele, mantenendo alta l’attenzione sulla verifica del rispetto delle norme giuslavoristiche e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono state 4 le aziende agricole controllate nei giorni 2705 e 306 nella Piana del Sele, di cui 3 irregolari ed 1 sospesa per gravi carenze in materia di sicurezza... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Blitz nei campi della Piana del Sele: attività sospesa e multe per oltre 25mila euro

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Temi più discussi: Lavoro nero nella Piana del Sele: tre aziende irregolari e multe superiori ai 25mila euro; Blitz nei campi della Piana del Sele: attività sospesa e multe per oltre 25mila euro; Caporalato e lavoro nero, blitz dei carabinieri nella Piana del Sele.

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