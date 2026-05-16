Sfruttamento del lavoro ispezioni dall' Agro alla Piana del Sele | sospese 4 aziende scattano le multe

Tra il 4 e il 13 maggio 2026, il Nucleo Carabinieri Ispettorato ha condotto controlli nell’ambito della campagna disposta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, settore agricoltura. Durante le ispezioni, sono state sospese quattro aziende che operavano nel settore agricolo e sono state comminate sanzioni per un totale di oltre 63.000 euro. Le verifiche si sono concentrate sulla verifica delle condizioni di lavoro e sul rispetto delle normative vigenti in ambito di sfruttamento lavorativo, con particolare attenzione alla zona della Piana del Sele.

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